2024.08.14 13:07

Где в Вильнюсе можно отпраздновать Жолинес?

 
ru.DELFI.lt
Žolinės Pakruojo dvare
Žolinės Pakruojo dvare
ФОТО: Bendrovės archyvas

Жолинес или Успение Богородицы, празднуют 15 августа, пишет портал madeinvilnius.lt.

Жолинес (Успение Пресвятой Богородицы) – праздник прощания с летом и благодарности Земле за урожай. На Жолинес, как в Сочельник и на Пасху, семья должна собраться за общим столом и побыть вместе.

В Литве это выходной день, поэтому в Вильнюсе и его окрестностях пройдет немало мероприятий. Вот самые большие из них:

„Празднуй Жолинес’ 24“ Ботанический сад ВУ

15 августа Ботанический сад ВУ в Кайренай приглашает вместе праздновать Успение. В программе будет немало мероприятий, ярмарка, мастер-классы, концерты и развлечения для всей семьи. В празднике примут участие Литовская ассоциация фитотерапии и компании Švenčionių vaistažolės.

Марафон на Жолинес 2024

Это не только церковный праздник, но и праздник единения людей. Ранее считалось, что если кто-то не празднует праздник с другими, будет бедным, несчастным, одиноким, в беде останется без поддержки. Поэтому проводят праздничный забег.

Забег состоится в парке Вингис 15 августа (круг – 5,28 км).

Можно выбирать 1 из 6 дистанций.

Торжества по случаю Успения Богородицы

15 августа состоится шествие от ворот Аушрос до Горы Трех крестов. Эта гора - символ резиденции Литовского государства. Во время шествия будут возносить молитвы.

В 11:00 ч. служба в Остробрамской часовне

В 12:00 ч. процессия

В 14 ч. молитвы на Горе Трех крестов.

Ярмарка, Жолинес в Тракай

Тракай приглашает на праздник, который начнется в тракайской базилике Явления Св. Девы Марии.

Служба пройдет в 10.00 ч. (на польском) и в 12.00 ч. (на литовском языке).

В 11.00 ч. торжественная процессия от базилики пройдет по улицам Тракай.

Жолинес в Кальвяляй

Традиционный праздник по случаю Успения состоится в Кальвяляй.

В 13.30 ч. – служба в храме Милосердия Божьего, освещение урожая, венков, плодов.

С 15.00 ч. – развлекательная часть праздника..

Жолинес CHAOS

В среду начнется сумасшедшая вечеринка, ночь на Жолинес. Праздник будет длиться всю ночь!

Музыка: Dj Narino

Открытие: в 22:00 / Nightclub

Вход бесплатный / Free Entrance

Chaos Lounge & Nightclub

Ночь растущих чисел

15 августа с 18 ч. приглашают на праздник в SODAS 2123 с участием Hildur Elísa Jónsdóttir, Kirsty Kross и Mattias Hellberg.

„Ночь растущих чисел“ - интерпретация праздника Успения и языческого праздника Ржи.

Зеленый пикник в сквере Жемины

В вильнюсском районе Пашилайчай 15 августа, с 18 ч. состоится праздник местной общины „Зеленый пикник в сквере Жемины“ (ул. Жеминос, 1, Вильнюс).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии