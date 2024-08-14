Где в Вильнюсе можно отпраздновать Жолинес?

Жолинес (Успение Пресвятой Богородицы) – праздник прощания с летом и благодарности Земле за урожай. На Жолинес, как в Сочельник и на Пасху, семья должна собраться за общим столом и побыть вместе.

В Литве это выходной день, поэтому в Вильнюсе и его окрестностях пройдет немало мероприятий. Вот самые большие из них:

„Празднуй Жолинес’ 24“ Ботанический сад ВУ

15 августа Ботанический сад ВУ в Кайренай приглашает вместе праздновать Успение. В программе будет немало мероприятий, ярмарка, мастер-классы, концерты и развлечения для всей семьи. В празднике примут участие Литовская ассоциация фитотерапии и компании Švenčionių vaistažolės.

Марафон на Жолинес 2024