Где в Вильнюсе можно отпраздновать Жолинес?

Жолинес (Успение Пресвятой Богородицы) – праздник прощания с летом и благодарности Земле за урожай. На Жолинес, как в Сочельник и на Пасху, семья должна собраться за общим столом и побыть вместе.
В Литве это выходной день, поэтому в Вильнюсе и его окрестностях пройдет немало мероприятий. Вот самые большие из них:
„Празднуй Жолинес’ 24“ Ботанический сад ВУ
15 августа Ботанический сад ВУ в Кайренай приглашает вместе праздновать Успение. В программе будет немало мероприятий, ярмарка, мастер-классы, концерты и развлечения для всей семьи. В празднике примут участие Литовская ассоциация фитотерапии и компании Švenčionių vaistažolės.
Марафон на Жолинес 2024
Это не только церковный праздник, но и праздник единения людей. Ранее считалось, что если кто-то не празднует праздник с другими, будет бедным, несчастным, одиноким, в беде останется без поддержки. Поэтому проводят праздничный забег.
Забег состоится в парке Вингис 15 августа (круг – 5,28 км).
Можно выбирать 1 из 6 дистанций.
Торжества по случаю Успения Богородицы
15 августа состоится шествие от ворот Аушрос до Горы Трех крестов. Эта гора - символ резиденции Литовского государства. Во время шествия будут возносить молитвы.
В 11:00 ч. служба в Остробрамской часовне
В 12:00 ч. процессия
В 14 ч. молитвы на Горе Трех крестов.
Ярмарка, Жолинес в Тракай
Тракай приглашает на праздник, который начнется в тракайской базилике Явления Св. Девы Марии.
Служба пройдет в 10.00 ч. (на польском) и в 12.00 ч. (на литовском языке).
В 11.00 ч. торжественная процессия от базилики пройдет по улицам Тракай.
Жолинес в Кальвяляй
Традиционный праздник по случаю Успения состоится в Кальвяляй.
В 13.30 ч. – служба в храме Милосердия Божьего, освещение урожая, венков, плодов.
С 15.00 ч. – развлекательная часть праздника..
Жолинес CHAOS
В среду начнется сумасшедшая вечеринка, ночь на Жолинес. Праздник будет длиться всю ночь!
Музыка: Dj Narino
Открытие: в 22:00 / Nightclub
Вход бесплатный / Free Entrance
Chaos Lounge & Nightclub
Ночь растущих чисел
15 августа с 18 ч. приглашают на праздник в SODAS 2123 с участием Hildur Elísa Jónsdóttir, Kirsty Kross и Mattias Hellberg.
„Ночь растущих чисел“ - интерпретация праздника Успения и языческого праздника Ржи.
Зеленый пикник в сквере Жемины
В вильнюсском районе Пашилайчай 15 августа, с 18 ч. состоится праздник местной общины „Зеленый пикник в сквере Жемины“ (ул. Жеминос, 1, Вильнюс).