В древние времена в Литве в эту ночь праздновали праздник, который назывался Росы (Купалье, день Ивана Купалы), день летнего солнцестояния.

С приходом христианства 24 июня стал рождеством святого Иоанна Крестителя. В Литве этот праздник называют Йонинес (Йонас - Иван - Ян).

Однако языческие традиции до наших дней живы и практикуются во время этого праздника. 23 июня в Вильнюсе пройдет ряд мероприятий, посвященных Ивану Купале.

Росы в парке Веркяйского замка

23 июня с 19.30 ч. до заката солнца этот праздник будут отмечать в парке Веркяйского замка (в прошлом году здесь из-за коронавируса мероприятие не проводилось).

"С 19.30 ч. будем плести венки, гадать на травах, танцевать, петь, жечь костер, пускать венки по водам Нерис, умываться утренней росой и встречать восход", – сказано в сообщении.

Праздник в Кернаве

В Кернаве пройдет празднование этого дня по древним обрядам. Будут жечь костры, плести и пускать по реке венки, искать цветок папоротника, гадать, петь и танцевать. Мероприятие завершится встречей восходящего солнца.

Праздник в Лентварисе

Около озера Граужис (Лентварис) 23 июня пройдет праздник и в Лентварисе. Начало в 17 ч. Будут выступать коллективы, жечь костры.

Праздник в старостве Расу

Росы будут праздновать и в старостве Расу. С 19 ч. на площадке в Рибишкес (около ул. Бирбиню, 20).

Праздник в "Пилялаукисе"

Праздник состоится на эстраде ресторана Pilialaukis.

Праздник на пляже в Грендаве

Грендавское отделения Тракайского центра культуры приглашает отпраздновать Росы на пляже в Грендав.

Праздник в городе с группой Saulės Kliošas

В ночь на Ивана Купалу молодежь ищет цветок папоротника и находит друг друга. Исполнители группы Saulės Kliošas приглашают встретиться на Летней террасе, в Вильнюсе.

Night ride: Иван Купала!

По случаю этого праздника проводят ночной велопоход – в поисках цветка папоротника! Старт на Кафедральной площади (о маршруте сообщат позже). Протяженность маршрута 40 км.