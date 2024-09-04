Где в Литве нельзя собирать ягоды и грибы?

Правовые акты, реализующие Закон об охраняемых территориях, принятый Сеймом в декабре прошлого года, были приняты в среду. Новый порядок вступил в силу с 1 июля этого года.
Сбор ягод и грибов на охраняемых территориях разрешен только тем людям, которые задекларировали своим местом жительства деревню или хутор, граничащие с заповедником и, если их посещение не наносит вреда экосистемам заповедника и охраняемым ценностям.
Сбор природных благ запрещен в природных заповедниках Буктбале и Люлишкине биосферного резервата Жувинтас, заповедниках Гробштаса и Нагляй в национальном парке Куршской косы, а также в заповеднике Калнай Павильнисского регионального парка, заповедниках Гирутишкиса и Кяунелишкиса регионального парка Лабанорас.
Посещение многих заповедников без сопровождения специалистов их управлений запрещено – в ознакомительных целях можно гулять только по тем территориям, где проложены образовательные тропы, а в научно-исследовательских целях их могут посещать только специалисты, чья сфера деятельности или учебы связана с исследованиями окружающей среды.
Кроме того, заповедники и заказники должны установить в своих положениях, что на земельных участках усадеб, расположенных на их территориях, допускается строительство электростанций мощностью до 10 киловатт (кВт).
Установлены также новые требования к строительству навесов, где жители содержат травоядных животных – навес можно построить на лугах и пастбищах площадью не менее 5 гектаров (га), а в Павильнисском и Веркяйском региональных парках – площадью не менее 1 га (больших площадей лугов здесь нет).
Высота навеса, построенного в национальных и региональных парках, не может превышать 6 метров, допустимое соотношение ширины навеса к длине 1:2-3, а сам навес не может занимать площадь более 150 квадратных метров. Крыши могут быть односкатными, двускатными и четырехскатными.
Согласно новым правилам, название природного заповедника Плазе изменено на заповедник Плоцис, также ограничены полеты дронов, воздушных шаров и парапланов над заповедниками и заказниками, расположенными в региональных парках Метяляй, дельты Нямунаса и Варняй.