Где в Литве начинается отопительный сезон?

В муниципалитете отмечают, что в Радвилишкском районе пока отопление запущено только в учреждениях образования, медицинских и социальных услуг.
Начало отопительного сезона в многоквартирных домах пока не объявлено, но жильцы таких домов вправе сами решить, что отопление в их многоквартирном доме должно быть включено раньше официального начала отопительного сезона, объявленного самоуправлением.
Постановление о начале отопительного сезона в учреждениях Йонавского района также подписал исполняющий обязанности мэра Римантас Синкявичюс, сообщил Alio Jonava.
Здесь также с четверга начнется отопление в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и других учебных заведениях, а также в учреждениях, предоставляющих медицинские и социальные услуги.
С четверга, согласно постановлению мэра, отопительный сезон начинает и Пакруойское самоуправление.
О решении начать отопительный сезон также сообщает самоуправление Акмянского района. Однако с теплом придется подождать – начало отопительного сезона здесь планируют объявить 14 октября.
В районном самоуправлении также отмечают, что дата может быть скорректирована в случае изменения погодных условий.
Начало отопительного сезона в среду начали муниципалитеты Таурагского и Вильнюсского районов. Отопление включено всем жителям Таураге, а также образовательным и медицинским учреждениям Вильнюсского района.
С четверга образовательные и медицинские учреждения также начнут отапливаться в Паневежисе.