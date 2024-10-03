2024.10.03 15:50

Где в Литве начинается отопительный сезон?

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Radiatorius
Radiatorius
ФОТО: Shutterstock

С четверга Радвилишкское и Пакруойское районные самоуправления объявляют о начале отопительного сезона.

В муниципалитете отмечают, что в Радвилишкском районе пока отопление запущено только в учреждениях образования, медицинских и социальных услуг.

Начало отопительного сезона в многоквартирных домах пока не объявлено, но жильцы таких домов вправе сами решить, что отопление в их многоквартирном доме должно быть включено раньше официального начала отопительного сезона, объявленного самоуправлением.

Постановление о начале отопительного сезона в учреждениях Йонавского района также подписал исполняющий обязанности мэра Римантас Синкявичюс, сообщил Alio Jonava.

Здесь также с четверга начнется отопление в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах и других учебных заведениях, а также в учреждениях, предоставляющих медицинские и социальные услуги.

С четверга, согласно постановлению мэра, отопительный сезон начинает и Пакруойское самоуправление.

О решении начать отопительный сезон также сообщает самоуправление Акмянского района. Однако с теплом придется подождать – начало отопительного сезона здесь планируют объявить 14 октября.

В районном самоуправлении также отмечают, что дата может быть скорректирована в случае изменения погодных условий.

Начало отопительного сезона в среду начали муниципалитеты Таурагского и Вильнюсского районов. Отопление включено всем жителям Таураге, а также образовательным и медицинским учреждениям Вильнюсского района.

С четверга образовательные и медицинские учреждения также начнут отапливаться в Паневежисе.

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