Где в Литве начинается отопительный сезон?

В муниципалитете отмечают, что в Радвилишкском районе пока отопление запущено только в учреждениях образования, медицинских и социальных услуг.

Начало отопительного сезона в многоквартирных домах пока не объявлено, но жильцы таких домов вправе сами решить, что отопление в их многоквартирном доме должно быть включено раньше официального начала отопительного сезона, объявленного самоуправлением.

Постановление о начале отопительного сезона в учреждениях Йонавского района также подписал исполняющий обязанности мэра Римантас Синкявичюс, сообщил Alio Jonava.