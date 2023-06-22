Где в этом году праздновать День Ивана Купалы: варианты - по всей Литве

Паланга
Палангский музей им. Йонаса Шлюпаса сообщает, что они в этот день отмечают именины первого бургомистра города. 23 июня вечером выступит "Палангский оркестр".
В Палангской Ротонде Бирутес в 18:30 ч. состоится мероприятие "Оркестровое лето: Йонинес в стиле Йонаса Шлюпаса".
Йонава
Йонавский центр культуры приглашает горожан и гостей города в долину Йонинес. Там аз в году открывается Республика Йонинес. Праздник начинается в 16 ч. во дворике Краеведческого музея.
С 18 до 22 ч. во дворе Йону состоится конкурс на самый красивый венок, проведут народные игры, ждут мастерские ремесленников, Йонасов и Янин ждут сюрпризы.
С 19 до 23:30 ч. выступят Aisva, Thundertale, Мантас Янкавичюс, Beissoul & Einius, ас 23.30 ч. начнется ночная мистерия "Боги и стихии".
Шяуляй
Шяуляйский центр культуры приглашает жителей на берег озера Рекива. Начало праздника в 19 ч. Горожан и гостей города ждут: гадания, плетение венков, костры и проводы солнца, а также танцы и музыка. Выступят: группа народных танцев Vajaunas, ансамбль народных танцев Kalatinis, фольклорный ансамбль Sidabrinė gija, студии народных танцев шяуляйской прогимназии Дайну Šermukšnėlė и Šermukšnis.
Литовский фольклор исполнит Folk Trio, выступит альтернативная рок-группа из Дзукии Sidabro и группа Atalyja.
Детей и взрослых ждут такие развлечения, как: разбивание горшков, плетение браслетов, создание значков и др.
Клайпеда
Йонинес на горе Йонаса организует центр этнокультуры Клайпедского муниципалитета. Праздник начнется в 19:30 ч. Участники праздника будут плести венки, гадать, играть, делать украшения, слушать музыку и танцевать. Здесь пройдет и ярмарка.
Румшишкес
Йонинес будут праздновать и в Музее литовского народного быта. В 20 ч. в Румшишкес ждет переплетение традиций и современных акцентов. Праздник начнется на горе в деревне Дзукии. Конечно же, ждет плетение венков, провод солнца, пускание венков на воду, пускание горящих колец с горы, традиционные костры. Праздник продлится до восхода солнца.
Каунас
В Каунасе праздник устраивает Каунасский дом искусства с культурным пространством P.A.R.A.K.A.S. Гостей праздника ждет музыкальная программа, участие в творческих мастерских, гадания и много других занятий.
Участники праздника в Каунасе смогут плести маскирующие сети для Украины и иными способами помочь этой стране.
Праздник будет длиться до утра.
Вяркяйский региональный парк в Вильнюсе
По традиции Йонинес отметят в Веркяйском региональном парке. Торжественные мероприятия начнутся с 19 ч. и продлится до восхода солнца.
Друскининкай
Друскининкайский центр культуры сообщает, что с 18 ч. на площади Развлечений начнется плетение венков, гадания на травах, мастерские по производству восковых свечей и многое другое. С 21 ч. ждут стилизованные обряды, которые возглавит группа Opus, Витаутас Пилибавичюс, Тома Грашине. В 22 ч. ждут танцы у костра с фольклорной группой Žalvarinis. В 23 ч. около озера Друсконис состоится шествие с факелами и огненное шоу "Огненная магия богини Габии". После этого начнется ночной поход на 13 км из Друскининкая в Швяндубре.
Кярнаве
В Кярнаве днем состоится ярмарка, а с 20 ч. начнется празднование Йонинес у подножия Замковой горы. В 21:40 ч. собравшиеся проводят солнце, в 22:20 ч. зажгут огонь на жертвеннике у подножия Жертвенной горы, в 23 ч. зажгут большой костер, а через 20 минут начнутся ночные танцы на Замковой горе. В 3 ч. ночи – прыгание через костер на Замковой горе, в 4:30 ч. - встреча восходящего солнца и умывание первой росой.