Где в этом году праздновать День Ивана Купалы: варианты - по всей Литве

В ночь с 23 на 24 июня по всей Литве будут праздновать День Ивана Купалы (Йонинес). В этот день, как и в стародавние времена, люди плетут венки из полевых цветов и трав, из листьев деревьев, самую короткую ночь в году они проводят у костров, а в полночь – ищут цветок папоротника. Где в этом году ждут развлечения на Ивана Купалу?