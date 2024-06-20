Где праздновать День Ивана Купалы: список мероприятий в столице

В Литве в эту ночь праздновали Росы. Позже с приходом христианства праздник связали с именем Св. Иоанна и стали праздновать Йонинес.
В Вильнюсе и в Вильнюсском районе ждет масса мероприятий:
Праздник в Веркяйском парке
В 25-й раз праздник будут отмечать в Веркяйском парке 21 июня, в пятницу, с 19 ч.
Бесплатная экскурсия
20 июня, в 18:30 ч. состоится бесплатная экскурсия „В поисках цветка папоротника“, на которой расскажут о тайнах, символах и ритуалах самой короткой ночи.
Экскурсии организует Vivid Vilnius. Маршрут пролегает по Бернардинскому саду, Нагорному парку, долине Вильняле. Последняя точка прогулки - Гора трех крестов.
Где? у памятника Королю Миндаугасу (ул. Арсенало, 1).
Праздник в Кернаве
23 июня, с 20:00 ч. литовский праздник Расос будут отмечать в Кернаве, торжества продлятся до восхода солнца.
Праздник у озера Шяшкюкас
21 июня праздник состоится у озера Шяшкюкас (ближайший к нему объект ул. Гялвону, 61). Ярмарка начинается с 16 ч., концерт - с 18 ч.
На празднике участников ждет концерт, костры, ярмарка, развлечения для детей и т.д.
Праздник у озера Салотес
22 июня праздник состоится у озера Салотес. С 16 ч. развлечения для детей, угощения. С 20 ч. праздничный концерт.
Праздник в Лаздинай
21 июня, в 18 ч. праздник состоится около выставочного центра Litexpo.
Праздник в парке Гяровес
23 июня, с 16.30 ч. праздник состоится в Новой Вильне, в парке Гяровес. На концерте выступят Эгидиюс Сипавичюс, Джюгас Йонейкис, капелла Melodija и Bičiuliai, группы Hypocrite, Subtìlus, Black biceps!
Праздник в Пагиряй
23 июня с 19 ч. праздник Ивана Купалы будут отмечать в Пагиряй на эстраде. Ждет большой концерт.
Праздник в Рудамине
23 июня с 20 ч. до утра Ивана Купалу будут праздновать в Рудамине (Вильнюсский район). За музыкальную часть отвечает диджей Йонас Найнис, выступят разные известные исполнители, ждет лазерное шоу.
Праздник в Лентварисе
23 июня с 16.30 ч. праздник начнется в Лентварисе, у озера Граужис. Ждет масса состязаний, развлечений и концерт.
Праздник в Яшюнай
23 июня праздник состоится в парке Яшунского поместья. Ждут традиционные развлечения, концерт, пиротехническое шоу.