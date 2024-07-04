Где праздновать 6 июля в Вильнюсе: список мест

14.00 ч. – форум „20 лет в ЕС и НАТО: важность Альянсов в истории Литвы“ . Парк президентского дворца

12.00 –18.00 ч. – мастер-классы и праздничная программа. Центр ознакомления с государством, Вильнюс

В 1251 г. после крещения Миндаугаса, папа Иннокентий IV объявил Литву католическим государством.

6 июля 1253 г. был коронован первый и единственный король Литвы Миндаугас.

16.00 ч. – шествие участников 100-летнего Праздника песни „Чтобы пуща зеленела“. от Кафедральной площади до парка Вингис

20.30 ч. – Начало дня песни. Парк Вингис

21.00 ч. – исполнение государственного гимна в Литве и во всем мире

Мероприятия в Вильнюсском районе

6 июля в 21 ч. в Вильнюсском районе будут исполнять государственный гимн.

6 dиюля в Мидининкай начнется первый международный летний фестиваль „Музыка в Медининкском замке“. В 20.00 ч. концерт откроют The Dittes, а в 21 ч. ведущий Дарюс Ужкурайтис пригласит собравшихся исполнить гимн Литвы. Фестиваль будет длиться до 25 августа.