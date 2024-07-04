Где праздновать 6 июля в Вильнюсе: список мест

6 июля 1253 г. был коронован первый и единственный король Литвы Миндаугас.
В 1251 г. после крещения Миндаугаса, папа Иннокентий IV объявил Литву католическим государством.
Основные мероприятия 6 июля
10.00 ч. – церемония вручения государственных наград. Президентский дворец
12.00 ч. – церемония поднятия флага, речь президента Гитанаса Науседы. площадь Симонаса Даукантаса
12.00 –18.00 ч. – мастер-классы и праздничная программа. Центр ознакомления с государством, Вильнюс
12.30 ч. – документальный фильм „Дорогой Гедиминаса. История дипломатии возрожденной Литвы“. Парк президентского дворца
13.00 ч. – служба в Кафедральном соборе
14.00 ч. – форум „20 лет в ЕС и НАТО: важность Альянсов в истории Литвы“. Парк президентского дворца
16.00 ч. – шествие участников 100-летнего Праздника песни „Чтобы пуща зеленела“. от Кафедральной площади до парка Вингис
20.30 ч. – Начало дня песни. Парк Вингис
21.00 ч. – исполнение государственного гимна в Литве и во всем мире
Мероприятия в Вильнюсском районе
6 июля в 21 ч. в Вильнюсском районе будут исполнять государственный гимн.
6 dиюля в Мидининкай начнется первый международный летний фестиваль „Музыка в Медининкском замке“. В 20.00 ч. концерт откроют The Dittes, а в 21 ч. ведущий Дарюс Ужкурайтис пригласит собравшихся исполнить гимн Литвы. Фестиваль будет длиться до 25 августа.
20.00 ч. праздник в Пагиряй (на поляне на перекрестке ул. Дурпю и Шилтнамю). В 22.00 ч. собравшихся ждет огненное шоу.
20.30 ч. праздник на Неменчинском городище. Выступит вокальный ансамбль Vox Cordis, детский вокальный ансамбль Sing, Агне Чепулите, вокальный коллектив Gija и группа Lietuvaitės.
21.00 ч. в Географическом центре Европы (ул. Голфо, 6, деревня Гирия) состоится гражданская акция „Национальная песнь вокруг света“.
Бесплатная экскурсия „Путем государственности“
Бесплатная экскурсия „Путем государственности“ – веселое путешествие от времен Миндаугаса до наших дней.
Экскурсия начнется от памятника королю Миндаугасу.
Дата: 10.30 и 13.30 ч. 6 июля 2024 г, Адрес: памятник Королю Миндаугасу, ул. Арсенало, 1
Gravity beach festival
Однодневный пляжный фестиваль в Вильнюсе! Ждет лазерное шоу.
Программа: SKAI (Литва) • BLESS YOU (DK) • ALINE ROCHA (BR) • LOW STEPPA (UK) • MINDAUGAS KASP (Литва) • ED. (DK) • DRIULE XL (Литва)
Дата: 14.00 ч. 6 июля 2024 г. Адрес: Второй пляж в Валакампяй
Шествие Праздника песни
Шествие направится от Кафедральной площади в парк Вингис, где состоится последнее мероприятие Праздника песни.
Дата: 16.00 ч. 6 июля 2024 г, Адрес: начало – Кафедральная площадь
День песен „Чтобы пуща зеленела“
Финальное мероприятие Праздника песни. На эстраде выступят 12 000 исполнителей.
Дата: 20.30 ч. 6 июля 2024 г, Адрес: эстрада парка Вингис, ул. М.-К. Чюрлёнё, 100