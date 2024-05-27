Где переизбранный на второй срок Гитанас Науседа получил самую большую поддержку?

Меньше всего голосов за Науседу было отдано в Вильнюсе – 55,93%, Неринге – 56,60%, Каунасе – 69,97%.

После подсчета голосов на всех 1895 избирательных участках во втором туре президентских выборов уверенную победу одержал переизбранный лидер страны Гитанас Науседа.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), Науседа набрал 74,43% голосов избирателей, а премьер-министр Ингрида Шимоните получила поддержку в 24,06%.

По предварительным данным ГИК, Г. Науседа победил во всех муниципалитетах.

В воскресенье к урнам для голосования на выборах главы государства пришло 49,15% граждан.