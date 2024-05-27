2024.05.27 07:24

Где переизбранный на второй срок Гитанас Науседа получил самую большую поддержку?

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Переизбранный в воскресенье главой государства Гитанас Науседа наибольшую поддержку получил в Шальчининкском районном муниципалитете, где во втором туре выборов за него проголосовало 94,70% избирателей, а также в Пагегяйском (89,59%) и Калварийском (89,36%) муниципалитетах.

Меньше всего голосов за Науседу было отдано в Вильнюсе – 55,93%, Неринге – 56,60%, Каунасе – 69,97%.

После подсчета голосов на всех 1895 избирательных участках во втором туре президентских выборов уверенную победу одержал переизбранный лидер страны Гитанас Науседа.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), Науседа набрал 74,43% голосов избирателей, а премьер-министр Ингрида Шимоните получила поддержку в 24,06%.

По предварительным данным ГИК, Г. Науседа победил во всех муниципалитетах.

В воскресенье к урнам для голосования на выборах главы государства пришло 49,15% граждан.

Напомним, что во время президентских выборов 2019 г. победителем стал Науседа, набравший 65,68% голосов избирателей. Оставшаяся на втором месте Шимоните получила 33,04%. Пять лет назад активность избирателей была выше, тогда общая явка избирателей составила 53,88%.

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