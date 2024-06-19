2024.06.19 20:44

Где обещанная гроза? Синоптики объяснили, что случилось

 
ru.DELFI.lt
Audra Lietuvoje, 2024 birželio 19
Audra Lietuvoje, 2024 birželio 19
ФОТО: Delfi

Синоптики обещали, что в среду в Литве погода будет бурной, ожидается ливень, шквал и град. Энтузиасты говорят, что все это наблюдается, но пока не в Литве.

„Где обещанная буря? Чтооо?? Ответ – бури начались с опозданием. Сейчас их наблюдают рядом с Литвой. Как и прогнозировали, самый большой риск на юго-востоке, но... всегда есть вероятность, что то, что обещали в Литве, наблюдается в Польше, Беларуси и России“, – сообщают на странице „Погода и климат в Литве“ (Orai ir klimatas Lietuvoje).

Однако в записи сказано, что еще не вечер. Сказать, что ничего не было, можно будет лишь вечером.

„Ну, а если и не будет, тогда это будет уже второй раз, когда во второй раз ESTOFEX LEVEL3 не приносит бурю в Литву. Может, и хорошо, (почти) никто не хочет убытков, а предупредить людей (если есть хоть малейшая вероятность) – обязанность, даже если прогнозы не сбываются“, – сказано на странице в фейсбуке.

Между тем Литовская гидрометеорологическая служба отключила цифровые карты.

„Мы хотели бы информировать о буре, о которой недавно прогнозировали. Наша цель - безопасность общества и предоставление точной информации. Мы хотим сообщить, что наши цифровые карты временно были отключены во избежание распространения неверной информации. Синоптики ЛГМС, опираясь на свои данные и опыт, представили более надежные прогнозы“, – указали специалисты ЛГМС.

19 июня в южной, юго-восточной и центральной части Литвы прогнозируют отдельные бури, включая грозы, ливни, град и шквал.

„Команда наших синоптиков внимательно следит за ситуацией и постоянно обновляет прогнозы, чтобы общество было информировано и подготовлено“, – сказано в сообщении.

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