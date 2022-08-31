Где и какие заторы ждут в городах с начала сентября

"В начале учебного года по традиции растет число технических ДТП в городах. в Университеты и коллегии съезжаются студенты с небольшим водительским стажем. Естественно, что вначале им сложно приспособиться к интенсивному движению в большом городе, да и культура вождения отличается. Кроме того, на улицы выезжают и родители с детсадовцами и школьниками. Родители первоклашек в первые дни сентября ищут наиболее подходящий маршрут, что также сказывается на динамике движения", – сказал Андрюс Жюкялис, представитель страховой компании BTA.

По словам эксперта, осенью увеличивается число небольших технических ДТП, причина многих из них - несоблюдение безопасного расстояния, "слепого" перестраивания из полосы в полосу.

"Такие ДТП на общем фоне ухудшают ситуацию на дорогах", – сказал специалист.

Кроме того, в ДТП в сентябре чаще страдают дети (в 1,2-1,8 раз чаще, чем в другие месяцы).

В Вильнюсе в прежние годы заторы чаще образовывались на улицах с самым интенсивным движением – на ул. Укмергес, Гележинё Вилко, Озо, Калварию, Т.Нарбуто, Осло, на проспекте Пилайтес, проспекте Саванорю, Минском шоссе, ул. Жирню, Лепкальнё, проспекте Лайсвес и Конституциёс.

"Это основные оси движения в городе – в сутки их пересекают 70 000-120 000 транспортных средств", – сказал представитель вильнюсской компании JUDU Алексей Апанович.

Немало студентов съедется и в Каунас, где кроме коллегий работают три университета – Каунасский технологический, Витаутаса Великого и Медицинский. Десятки тысяч молодых водителей выедут на улицы города, где в последнее время активно ремонтируют дороги.

"В прошлом году в целях повышения уровня безопасности и снижения заторов провели ремонт ул. Ково 11-осёс, проспекта Тайкос, ул. Шв. Гертрудос, ул. Шауклю, кольцевого перекрестка на ул. Шауклю и Йонавос", – сказал представитель Каунасского муниципалитета Мартинас Матусявичюс.

Представитель Клайпедского самоуправления Римантас Моцкус указал, что в этом году, как и прежде, предполагают, что больше всего заторов будет у кольца Якай, через которое в город съезжаются жители пригородов.

"В Клайпеде, как и в других крупных городах страны, бывают заторы в сентябре. Избежать их практически невозможно, тем более, что в городе проводят серьезные реконструкции дорог – строят эстакаду над проспектом Балтиёс и кольцом Шилутского шоссе", – сказал он.

Несмотря на то, что в последние годы в Вильнюсе интенсивно осуществляют проекты по сужению дорог, представитель муниципалитета уверяет, что это не станет причиной увеличения заторов.

"Ширина улиц, если водители соблюдают ПДД, не снижает пропускную способность, она влияет на режим скорости. Ни в одном случае ширина дорог после реконструкции не стала меньше, чем установлено в законах. Некоторые улицы остались шире, чем требует закон, поскольку по ним ездит общественный транспорт, которому нужно больше места", – заверил специалист JUDU Марюс Берулис.

По его словам, в Вильнюсе причина заторов обычно - быстро растущее число транспортных средств: за 5 лет число зарегистрированных в городе автомобилей выросло на 27%. Это без учета машин гостей города и студентов.