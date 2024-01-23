Где будут ночевать фермеры: двери своих домов перед ними открыли и горожане

Юкнявичюс сказал, что вопрос ночлега фермеров решается разными способами, свои услуги предложили и горожане.

"Могу только поблагодарить жителей Вильнюса. Наверное, не все рады приезду фермеров, но многие вильнюсцы поддерживают протестующих, считают, что сельское хозяйство - это важно, поэтому предлагают фермерам ночлег. Есть и гостиницы, которые предложили специальные скидки", – сказал Delfi Юкнявичюс.

На вопрос, предлагают ли горожане бесплатный ночлег, он ответил, что "есть разные варианты".

"Суть акции протеста была - дать людям возможность высказать свои требования. Мы не хотели мешать людям и обществу, искали возможности избежать заторов, не выезжать, когда в Вильнюсе бывают утренние и вечерние заторы. Обо всем этом знали горожане, поэтому были и те, кто обратился к организаторам, предложил ночлег, сообщил о том, что это можно сделать своим близким и родственникам. Нам шлют сигнал "вас ждут", – сказал представитель фермеров.