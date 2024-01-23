Где будут ночевать фермеры: двери своих домов перед ними открыли и горожане

Юкнявичюс сказал, что вопрос ночлега фермеров решается разными способами, свои услуги предложили и горожане.
"Могу только поблагодарить жителей Вильнюса. Наверное, не все рады приезду фермеров, но многие вильнюсцы поддерживают протестующих, считают, что сельское хозяйство - это важно, поэтому предлагают фермерам ночлег. Есть и гостиницы, которые предложили специальные скидки", – сказал Delfi Юкнявичюс.
На вопрос, предлагают ли горожане бесплатный ночлег, он ответил, что "есть разные варианты".
"Суть акции протеста была - дать людям возможность высказать свои требования. Мы не хотели мешать людям и обществу, искали возможности избежать заторов, не выезжать, когда в Вильнюсе бывают утренние и вечерние заторы. Обо всем этом знали горожане, поэтому были и те, кто обратился к организаторам, предложил ночлег, сообщил о том, что это можно сделать своим близким и родственникам. Нам шлют сигнал "вас ждут", – сказал представитель фермеров.
По его словам, такие предложения поступили от вильнюсцев, не связанных с сельским хозяйством, но эти люди поддерживают фермеров, "понимают, что они приехали не от хорошей жизни". Между тем скидки фермерам предлагают даже "престижные гостиницы".
"Предлагают даже те, кто находится на проспекте Гедиминаса, есть всякие предложения", – сказал Юкнявичюс.
Часть участников акции будет ночевать у родственников, те, кто приехал не издалека, вернутся домой и завтра приедут снова.
Юкнявичюс сказал, что сложно сказать, сколько людей примет участие в акции. "Мы не можем запретить приезжать не членам ассоциации, которые хотят приехать. Это было бы против Конституции. Поэтому мне сложно сказать, сколько всего людей приедет", – заметил он.