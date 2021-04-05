Меньше о преступлениях сообщали лишь жители Хорватии (2,7%). Средний показатель по ЕС составляет 11%.

Чаще всего о преступлениях сообщают жители Болгарии (20,2%), Греции (16,9%), Нидерландов (16,3%) и Франции (14,7%).

Правда, количество сообщений о преступлениях не обязательно напрямую отражает число самих преступлений в стране. Некоторые люди в силу разных причин о преступлениях не сообщают.