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Литва занимает второе место в Евросоюзе по тому, какая часть жителей сообщает о преступлениях, насилии или случаях вандализма в месте, где они живут, пишет madeinvilnius.lt. Статистика Eurostat показала, что в 2019 г. о преступлениях сообщали 3,2% жителей Литвы.
Naktinis Vilnius
Naktinis Vilnius
© DELFI

Меньше о преступлениях сообщали лишь жители Хорватии (2,7%). Средний показатель по ЕС составляет 11%.

Чаще всего о преступлениях сообщают жители Болгарии (20,2%), Греции (16,9%), Нидерландов (16,3%) и Франции (14,7%).

Правда, количество сообщений о преступлениях не обязательно напрямую отражает число самих преступлений в стране. Некоторые люди в силу разных причин о преступлениях не сообщают.

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