Газон на лучшем стадионе Литвы не вдохновляет: судьба состязаний – в руках УЕФА

В среду было снято покрытие с газона стадиона им. С.Дарюса и С.Гиренаса – после оценки его состояния будут решать, сможет ли сборная Литвы играть на стадионе в Каунасе.

По первичному плану, в пятницу на стадионе должна играть сборная Литвы в матче Лиги народов УЕФА, однако после концерта газон находится в ужасном состоянии.

Работы по восстановлению газона были начаты сразу после концерта atstatymo, однако до сих пор неясно, будет ли сборная играть на этом стадионе.

Похоже, что все работы были тщетными, газон не восстановлен. В среду вид был еще хуже, чем сразу после концерта.

По словам президента ЛФФ Эдгараса Станкявичюса, решающий осмотр стадиона состоялся в 11 ч. в среду.