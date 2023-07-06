Гастрономические приключения в Литве: чем богат город Тельшяй

Ориюс признал, что до этого бывал в Тельшяй всего несколько раз и ездил туда по работе. В качестве туриста он приехал в Тельшяй в первый раз.
"Я здесь ни разу не была", – сказала Дийора.
"Тельшяй для нас - белый лист, мы ничего о нем не знаем", – прибавил Ориюс.
В центре информации для туристов журналисты узнали, что жительница Тельшяй была первой в Литве женщиной, которая уменьшила грудь.
Журналисты интересовались и местным кулинарным наследием. Гордость Тельшяй - сыр "Джюгас". В городе есть кафе, которое называется "Джюгас". В этом кафе можно не только выпить кофе, но и съесть пирог с сыром, поучаствовать в дегустации сыров.
Ориюс и Дийора посетили местный ресторан Senamiestis, в котором подают жемайтийские блюда.
"Здесь есть такие блюда, о каких в Вильнюсе не слыхивали", – уверяет Гасановас. "Ждет долгое путешествие – дегустация 18 блюд", – сказала Дийора.
Сначала их угостили картофельным пюре со шкварками - это блюдо обычно едят на завтрак. Затем принесли шупеню со свиным хвостом.
"Когда приезжали свататься, родители выходили посмотреть на жениха. Если жених нравился, девушке просили варить шупеню и по указанию родителей ставить хвост. Если не нравился, хвост в шупени опускали", – рассказала Вайва, знакомившая журналистов с местной кухней.
Подробный рассказ увидите в видеоматериале.