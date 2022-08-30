Гарантийные поставки в сентябре подорожают, скачок цен впечатляет

Согласно данным биржи Nord Pool за август, цена 1 кВт/ч на гарантийных поставках составит 73 цента с компенсацией или 82 цента - без компенсации. Это на 26,5 центов (или на 57% и 47,7%) дороже, чем в августе (соответственно 46,5 и 55,5 цт). Эта цена для тех, кто пользуется стандартным планом с одной временной зоной. Сравнение цены и стоимости 150 кВт/ч (для клиентов Perlas Energija предусмотрены другие цены):

Стоимость 1 кВт/ч на гарантийных поставках зависит от цены на бирже за последний месяц, в августе был установлен рекорд такой цены. По подсчетам Delfi, в августе, по сравнению с июлем, цена на бирже выросла на 57% до 480,39 евро за МВт/ч (или до 48 центов за кВт/ч).

17 августа на рынке была зафиксирована цена 4000 евро за МВт/ч. Такой скачок цены вызвал дискуссии о недостаточной генерации электричества в регионе, подняли вопрос действия биржевого алгоритма. Сравнение части планов гарантийной поставки (включая компенсацию в размере 9 центов):

Energijos skirstymo operatorius (ESO) во вторник указал, что по его прогнозам, в сентябре гарантийные поставки будут предоставлять примерно 66 000 потребителей – на 18 000 меньше, чем в июле (эти люди выбрали независимых поставщиков.

В сентябре эту услугу будут получать 38 000 клиентов первого и второго этапа либерализации компании Perlas Energija. Значит, на самом деле гарантийные поставки будут получать около 100 000 человек, правда, на разных условиях.

Бывшим клиентам Perlas Energija государство обещает компенсацию до цены близкой общественной, сообщал Минэнерго.

С 1 октября этих людей планируют перевести на общественные поставки. Напомним, что на общественных поставках цена составляет 33 цт за кВт/ч без компенсации и 24 цт с компенсацией.