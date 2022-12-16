Футбольный эфир Delfi: Чемпионат мира достиг своей кульминации — итоги и прогнозы

Скопировать ссылку Футбольный эфир Delfi: Чемпионат мира достиг своей кульминации — итоги и прогнозы

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После выпуска новостей смотрите комментарий недели, который для вас подготовила наша коллега Екатерина Орлова. В ближайшее воскресенье состоится финальный матч чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Золото разыграют между собой сборные Аргентины и Франции.