Frontex продолжит охрану границы Литвы и после завершения миссии

"Миссия завершится, но Frontex остается в Литве, - сказал BNS глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). – Мы принципиально договорились с директором Frontex и с самим агентством о продлении операции, но в другом формате. Это будет контекст нормальной операции, которая проводится почти на всех внешних границах ЕС".
При этом он подчеркнул, что интенсивность новой миссии "будет несколько ниже" по сравнению с Операцией быстрого реагирования, которая завершается во вторник.
"Сейчас Frontex уже разослало уведомление государствам-членам о возможности присоседиться и предложение технических мер по дислокации должностных лиц", - пояснил Р. Любаевас.
"Мы определили наши потребности в свете текущей ситуации – потоки на границе несколько снизились, и мы соответственно указали наши с учетом ситуации", - добавил он.
Глава пограничной службы сказал, что пока не может раскрыть более подробную информацию, но у Европейского агентства пограничной и береговой охраны запросили экспертов, которые могут обеспечить охрану границы, контроль и проверку документов, а также технические средства - вертолеты, оборудование для наблюдения.
Он подчеркнул, что при ротации сил в Литве "промежутка между двумя операциями не будет".
"У нас есть график, поэтому отбытие и прибытие будут постепенными, чтобы не было перерывов между миссиями", - пояснил Р. Любаевас.
По словам главы СОГГЛ, в операции, которую координирует Frontex, в настоящее время принимают участие более 100 пограничников.
Еще полсотни должностных лиц, в том числе поляки и эстонцы, помогают охранять границу в соответствии с двусторонними соглашениями с Литвой.
На границе с Беларусью развернули 29 мигрантов
На границе Литвы с Беларусью развернули 29 мигрантов, сообщила в пятницу утром Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Впущенных по гуманитарным причинам за минувшие сутки не было.
По сообщению пограничников, в четверг в полдень на белорусской стороне в Лаздийском районе были слышны три выстрела. Вечером, в разное время, у Варенского района на белорусской стороне были запущены пять сигнальных ракет.
С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 7,4 тыс. нелегальных мигрантов.
В этом году в Литву нелегально попали более 4 тысяч мигрантов. Запад обвиняет минский режим в организации своих потоков и называет это гибридной агрессией.
Поскольку большое количество мигрантов скопилось на границе Беларуси с Польшей, Сейм на месяц ввел чрезвычайное положение на приграничных территориях Литвы.
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