Фракция Партии свободы провела пикет у посольства Беларуси в Вильнюсе

Участвовавший в пикете люди пели, скандировали "Путь живет Беларусь", держали плакаты с фотографиями политзаключенных, надписями с призывами освободить Романа Протасевича и других политзалюченных, с призывом провести свободные выборы. Большинство собравшихся были молодыми людьми.
"Все накапливается. Продолжает оставаться требование провести свободные и независимые выборы. Все более актуально просить и требовать освобождения политзаключенных. Их список в воскресенье дополнился еще двумя", – сказал член фракции Марюс Матийошайтис.
В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси. Белорусские диспетчера сообщили о потенциальной угрозе безопасности в самолете, потом эта информация не подтвердилась.
Кроме того, Беларусь привлекла к этой операции истребитель МИГ-29 и вертолет ВВС Ми-24.
Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.
На пикет у посольства во вторник пришла и 37-леняя белоруска Ульяна, она сбежала от минского режима в декабре прошлого года.
"Сегодня в Беларуси очень сложно жить людям, открыто выражающим свое мнение, которые не поддерживают нынешнего руководителя. На мне сейчас красно-белые кроссовки, если бы я с такой обувью была в Беларуси, то получила бы штраф на сумму более тысячи евро. Вот такой подход к тому, что тебе больше нравятся цвета исторического флага", – сказала женщина.
Протесты, начавшиеся в Беларуси после августовских президентских выборов, сейчас утихли, однако журналистов и активистов продолжают арестовывать, судить.
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