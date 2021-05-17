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17 мая в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, фракция Партии свободы подарила Вильнюсу радужную скамейку, которая появилась на Ратушной площади. По словам автора идеи, это символический дар жителям Вильнюса.
Фракция Партии свободы подарила Вильнюсу радужную скамейку
© DELFI / Josvydas Elinskas

Представитель фракции Томас-Витаутас Раскявичюс сказал, что такая идея дружбы, диалога и открытости родилась как мирное действие.

"В этом году Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOT) в Литве отмечают накануне важных для ЛГБТ юридических перемен. Партия свободы обязуется и в будущем принципиально защищать равенство всех жителей Литвы перед законом о пресечения любого рода дискриминации по сексуальному признаку и ориентации", – сказал он.

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По словам депутата, радужная скамейка на Ратушной площади – это подарок фракции жителям и гостям города напоминающий о том, что Литва - открытое, демократическое и уважающее права человека государство XXI века.

Это не единственный радужный символ, появившийся в Вильнюсе в понедельник. Радужный флаг утром появился на балконе здания Минюста.

"Я верю, что миссия демократического государства – обеспечение прав тех, кто больше уязвим. Надо стоять на их стороне и сказать НЕТ ненависти, страху, тогда мы станем более сильной страной и обществом", – писала в фейсбуке глава Минюста Эвелина Добровольская.

Поздравлениями по случаю этого дня поделились премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

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