Фракция Партии свободы подарила Вильнюсу радужную скамейку

Представитель фракции Томас-Витаутас Раскявичюс сказал, что такая идея дружбы, диалога и открытости родилась как мирное действие.
"В этом году Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOT) в Литве отмечают накануне важных для ЛГБТ юридических перемен. Партия свободы обязуется и в будущем принципиально защищать равенство всех жителей Литвы перед законом о пресечения любого рода дискриминации по сексуальному признаку и ориентации", – сказал он.
По словам депутата, радужная скамейка на Ратушной площади – это подарок фракции жителям и гостям города напоминающий о том, что Литва - открытое, демократическое и уважающее права человека государство XXI века.
Это не единственный радужный символ, появившийся в Вильнюсе в понедельник. Радужный флаг утром появился на балконе здания Минюста.
"Я верю, что миссия демократического государства – обеспечение прав тех, кто больше уязвим. Надо стоять на их стороне и сказать НЕТ ненависти, страху, тогда мы станем более сильной страной и обществом", – писала в фейсбуке глава Минюста Эвелина Добровольская.
Поздравлениями по случаю этого дня поделились премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
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