Фотографы Delfi зафиксировали: в Вильнюсском районе сносят дом Антанаса Босаса

В начале 2024 года Верховный суд Литвы признал, что дом был построен нелегально и должен быть снесен. Выяснилось, что разрешение на строительство дома было выдано нелегально.

Суд отметил, что виноват в этом выдавший разрешение на строительство муниципалитет.

Верховный суд Литвы 11 января постановил, что дом должен быть снесен в течение 6 месяцев, 90% расходов на снос должен компенсировать муниципалитет Вильнюсского района.

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По предварительным подсчетам, снос обойдется в 150 000 евро. Адвокат Босаса Ирмантас Бальсис тогда сказал СМИ, что предприниматель выполнит постановление суда. То же самое повторил и сам Босас.