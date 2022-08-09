Фотографии из Паланги озадачили - как такой человек мог попасть в Литву?

Санкции в отношении компании Synesis были введены в декабре 2020 г. за то, что она помогает режиму Александра Лукашенко преследовать оппозицию (силовые структуры используют разработанную компанией программу для распознавания лиц).

Как в Литву смог приехать человек, на которого, по данным белорусской оппозиции, летом прошлого года переписали большую часть акций Synesis?

О том, что Сербенков находится в Паланге сообщил канал Motolko Help.

"Мы выяснили, что в начале июля он с женой был в Вильнюсе, побывал на Крестовой горе. А потом поехал отдыхать в Палангу, на Балтийское море", – сообщает канал и указывает адрес, где проживает Сербенков в Паланге, а также фотографии из инстаграма.

Jurijus Serbenkovas Lietuvoje

Delfi удалось получить доказательства того, что этот человек все еще находится в Паланге. Последнее фото с надписью Паланга он разместил 7 августа.

В Вильнюсе Сербенков был 2 июля.

Jurijus Serbenkovas Lietuvoje

У МИДа нет данных о том, что Сербенков получил национальную визу. Кроме того, МИД указал, что этого человека нет в санкционных списках.

Однако ЕС внес компанию Synesis в санкционный список, поскольку с помощью ее программы режим распознает лица протестовавших и арестовывает людей. Указано, что основатель компании Synesis Александр Шатров публично критиковал протестующих против режима Лукашенко.

Летом 2021 года Euroradio сообщило, что Шатров большую часть акций Synesis переписал Сербенкову, чтобы избежать попадания в санкционный список. В июне 2021 г. его фамилия все же оказалась в списке.

По данным Euroradio, 18 июня 2021 года Сербенкову достался 81% акций Synesis.

Кому эти акции принадлежат сейчас, и кто возглавляет компанию - нет данных.