2024.06.20 09:49

Фотограф запечатлел группу зайцев, в кадр попал и косой редкого вида

 
Виктория Дачинскайтк
ru.DELFI.lt
Kiškiai
Kiškiai
ФОТО: Mindaugas Ilčiukas | Mindaugo Ilčiuko fotomedžioklė

Фотограф Миндаугас Илчукас поделился интересными кадрами – в Тельшяйском районе, недалеко от Седы, он запечатлел большую группу зайцев. На фото есть и редкий вид, занесенный в Красную книгу.

Илчукас был рад такой встрече, ведь люди нечасто могут увидеть зайцев.

„Удивило множество зайцев на биосферном полигоне Плинкшяйского леса и в его окрестностях. В полях и на опушках зайцы встречались не по одному, а парами, тройками, были группы и по пять зайцев, а в лесу удалось запечатлеть зайца-беляка - это редкий вид, занесенный в Красную книгу“, – писал фотограф.

Фотограф пояснил, что заяц-русак (Lepus europaeus) встречается у нас часто, а вот заяц-беляк (Lepus timidus) – редкий вид.

Baltasis kiškis vasarą

Если человек не разбирается в зайцах, то летом ему сложно будет отличить русака от беляка, поскольку беляк меняет свой окрас.

„Летом эти зайцы меняют окрас на коричневые оттенки, только хвост по-прежнему остается белым. Кроме того, у беляка уши короче, чем у русака“, – пояснил фотограф.

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