Фотограф запечатлел группу зайцев, в кадр попал и косой редкого вида

Илчукас был рад такой встрече, ведь люди нечасто могут увидеть зайцев.

„Удивило множество зайцев на биосферном полигоне Плинкшяйского леса и в его окрестностях. В полях и на опушках зайцы встречались не по одному, а парами, тройками, были группы и по пять зайцев, а в лесу удалось запечатлеть зайца-беляка - это редкий вид, занесенный в Красную книгу“, – писал фотограф.

Фотограф пояснил, что заяц-русак (Lepus europaeus) встречается у нас часто, а вот заяц-беляк (Lepus timidus) – редкий вид.

Если человек не разбирается в зайцах, то летом ему сложно будет отличить русака от беляка, поскольку беляк меняет свой окрас.