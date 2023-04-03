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Фотограф Дарюс Бабялис поделился интересными кадрами, на которых видны две белые косули. Фотографии сделаны в Литве.
Baltos stirnos Dariaus Babelio nuotr.
Baltos stirnos Dariaus Babelio nuotr.

Фотографии были сделаны в 2021 году.

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