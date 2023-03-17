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Иногда важно оказаться в подходящем месте в подходящее время. Фотографу Робертасу Петронайтису улыбнулась фортуна. Он сфотографировал лебедей около Немана.
Петронайтис сказал, что ехал мимо и понял, что другого такого случая может и не быть, поэтому развернул машину и сделал фотографии.
"Я вернулся, шел по сугробам на максимально близкое расстояние, встал на колени и сделал несколько кадров", – писал он.
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