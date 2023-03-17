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Иногда важно оказаться в подходящем месте в подходящее время. Фотографу Робертасу Петронайтису улыбнулась фортуна. Он сфотографировал лебедей около Немана.
Gulbės giesmininkės ir nebylės Roberto Patronaičio nuotr.
Gulbės giesmininkės ir nebylės Roberto Patronaičio nuotr.

Петронайтис сказал, что ехал мимо и понял, что другого такого случая может и не быть, поэтому развернул машину и сделал фотографии.

"Я вернулся, шел по сугробам на максимально близкое расстояние, встал на колени и сделал несколько кадров", – писал он.

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