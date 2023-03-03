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В минувший четверг в Смильтине фотограф Эрнестас Петраускас запечатлел необычного гостя. Тонкоклювая кайра - нечастый гость в Литве.
Laibasnapis narūnėlis Ernesto Petrausko nuotr.
Laibasnapis narūnėlis Ernesto Petrausko nuotr.

Предлагаем взглянуть на эту необычную птицу.

Напомним, что недавно в Швянтои жители помогли другой кайре, запутавшейся в рыболовных сетях.

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