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В минувший четверг в Смильтине фотограф Эрнестас Петраускас запечатлел необычного гостя. Тонкоклювая кайра - нечастый гость в Литве.
Предлагаем взглянуть на эту необычную птицу.
Напомним, что недавно в Швянтои жители помогли другой кайре, запутавшейся в рыболовных сетях.
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