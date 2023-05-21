aA
Вильнюсский фотограф астропейзажей, член SkyChasersLT Ричардас Андрюшка надолго запомнит ночь на 24 апреля. Андрюшка зафиксировал северное сияние недалеко от Вильнюса и сказал, что такую сильную геомагнитную бурю наблюдал впервые.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Из-за поставщиков электричества клиент попал в ловушку: непонятно, какая компания была поставщиком услуги
Читатель портала сказал, что попал в своеобразную...
Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Алма Адамкене
Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Валдаса...
Тысячи жителей Литвы задолжали за электричество: растут суммы задолженности
Электричество на рынке дешевеет, однако число...
Премьер-министр Литвы: если парламент не решится на перезагрузку, после саммита НАТО я подам в отставку
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
На скандал со срубленным дубом отреагировал президент Литвы: это плевок в лицо вильнюсцам
На скандал со срубленным в Вильнюсе столетним дубом...