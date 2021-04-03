aA
В субботу фотограф портала Delfi побывал на блокпосту на выезде из Вильнюса. Там работает множество полицейских, поэтому заторов нет. Однако полицейские не только проверяют документы – всех водителей проверяют и на трезвость.
Фотограф Delfi побывал на блокпосту: полиция приготовила водителям неожиданный сюрприз
© DELFI / Tomas Vinickas

В прошлые выходные большие заторы были на выезде из Вильнюса в сторону Паневежиса. Водители стояли в заторе по несколько часов. Вереницы машин растянулись на километры. Вместо двух полос образовались три. Полицейские не справлялись с потоком.

В эти выходные все обстоит иначе. Очередей нет, проверка проходит быстро.

Статьи по теме:
Мэр Вильнюса: за праздничные выходные в столице привьют 12 000 человек  (19)
Премьер-министр: сейчас у нас явно просматриваются две Литвы  (79)

У поста была очередь меньше чем из 20 машин. Если проверка длиться дольше, такого водителя просят отъехать в сторону, чтобы не было затора. Если полицейский убедится в важности поездки, водителя пропустят, если нет - ему придется вернуться в Вильнюс.

На этот раз полицейские решили также проверять всех проезжающих на трезвость.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Профессор об ограничениях: не надо думать, что среднестатистический литовец глупее члена правительства (133)

Правительство Литвы 26 марта на время праздника...

Премьер-министр: "социальные пузыри" между самоуправлениями отменены, чтобы сократить мобильность (2)

Так называемые "социальные пузыри" между...

Премьер-министр Литвы: после Пасхи запрет на мобильность снимут (71)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Экономист: карантин в Литве понемногу теряет эффект (6)

Экономист SME finance Александрас Изгородинас сказал, что...

TOP новостей

Вместо гармоничного процесса вакцинации в Литве – хаос: как составляют списки, и у кого есть право первенства (48)

После того как в Литве привили депутатов парламента и...

Вильнюсцы перед праздниками стоят в очередях (15)

В субботу жители столицы Литвы , кажется начали...

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравляет жителей с Пасхой и просит проявить терпение (17)

Приближается Пасха . Праздник Воскресения. Это вместе...

Фотограф Delfi побывал на блокпосту: полиция приготовила водителям неожиданный сюрприз (10)

В субботу фотограф портала Delfi побывал на блокпосту на...

Пациенты в литовских больницах уходят в мир иной в одиночестве (32)

Для некоторых жителей Литвы карантин будет связан с...