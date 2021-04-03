Фотограф Delfi побывал на блокпосту: полиция приготовила водителям неожиданный сюрприз

В прошлые выходные большие заторы были на выезде из Вильнюса в сторону Паневежиса. Водители стояли в заторе по несколько часов. Вереницы машин растянулись на километры. Вместо двух полос образовались три. Полицейские не справлялись с потоком.
В эти выходные все обстоит иначе. Очередей нет, проверка проходит быстро.
У поста была очередь меньше чем из 20 машин. Если проверка длиться дольше, такого водителя просят отъехать в сторону, чтобы не было затора. Если полицейский убедится в важности поездки, водителя пропустят, если нет - ему придется вернуться в Вильнюс.
На этот раз полицейские решили также проверять всех проезжающих на трезвость.
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