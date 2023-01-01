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В этом году жители, как и всегда, собрались встретить Новый год на главных городских площадях. Правда, привычные торжества были на время отменены, когда ограничениями, связанными с пандемией, запретили массовые собрания. Однако когда вирус утих, города Литвы ожили, Вильнюс не стал исключением.
Фотогалерея: как Вильнюс встретил Новый год
© ELTA / Tomas Vinickas

Посмотрите, как столица Литвы встретила Новый год.

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