ФОТО: в Вильнюсе состоялась многочисленная акция в поддержку Украины

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В четверг вечером в Вильнюсе, на площади Независимости, состоялась акция в поддержку Украины. Жители выразили поддержку стране, которая уже месяц борется с российской агрессией. Жителей Литвы призывают оказывать Украине больше поддержки.

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