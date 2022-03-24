ФОТО: в Вильнюсе состоялась многочисленная акция в поддержку Украины

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В четверг вечером в Вильнюсе, на площади Независимости, состоялась акция в поддержку Украины. Жители выразили поддержку стране, которая уже месяц борется с российской агрессией. Жителей Литвы призывают оказывать Украине больше поддержки.
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