ФОТО: в Вильнюсе – поддержка Украины по случаю годовщины войны, начатой российским режимом

В организованном митинге участвовали люди с украинскими и литовскими флагами, а также плакатами в поддержку Украины или подсолнухами, ставшими национальным символом Украины. Многочисленна толпа скандировала лозунги в поддержку Украины и несла плакаты, посвященные агрессору России: "Гаага ждет Путина", "Все россияне виноваты".

В мероприятии приняли участие и выступили премьер-министр Ингрида Шимоните, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, посол США в Литве Роберт Гилкрист и посол Украины Петр Бешта.

Выступая, премьер-министр отметила, что жестокая война, развязанная Кремлем, объединила литовский народ – его целью стала помощь Украине.

"Мы увидели гражданскую, мужественную и солидарную Литву", - сказала И. Шимоните.

С 21.00 час. на площади Независимости проходит концерт, который завершает длившуюся месяц акцию "Radarom!". Целью этой кампании был сбор денег и покупка современных радаров, способных защитить Украину.