ФОТО: открылся Вильнюсский фестиваль света - 5 дней футуризма

Произведения светового искусства будут выставлены на площадях, в скверах и на улицах столицы. Сориентироваться в художественной галерее под открытым небом посетителям поможет приложение Šviesų festivalis. Его можно загрузить или обновить в App Store и Google Play.

Вильнюсский фестиваль света проходит с 25 по 28 января на различных площадках исторического центра столицы.