Лорета, которая поделилась редкими снимками природы, рассказала, что нора, возле которой резвились лисята, находится недалеко от дороги. Детеныши бегают там утром и вечером, а днем ​​прячутся. По ее словам, лисята очень смелые. Мать часто наблюдает за ними, прячась выше на склоне.

Женщине удалось запечатлеть, как 5 детёнышей играют друг с другом возле норы, а затем устремляются к матери, принесшей пойманную добычу.