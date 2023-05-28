Лорета, которая поделилась редкими снимками природы, рассказала, что нора, возле которой резвились лисята, находится недалеко от дороги. Детеныши бегают там утром и вечером, а днем прячутся. По ее словам, лисята очень смелые. Мать часто наблюдает за ними, прячась выше на склоне.
Женщине удалось запечатлеть, как 5 детёнышей играют друг с другом возле норы, а затем устремляются к матери, принесшей пойманную добычу.
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