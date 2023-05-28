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Невероятные моменты на природе. Лорете из Кедайняй посчастливилось запечатлеть, как возле своей норы беззаботно играют пять лисят.
Lapiukai Loretos Budrės nuotr.
Lapiukai Loretos Budrės nuotr.

Лорета, которая поделилась редкими снимками природы, рассказала, что нора, возле которой резвились лисята, находится недалеко от дороги. Детеныши бегают там утром и вечером, а днем ​​прячутся. По ее словам, лисята очень смелые. Мать часто наблюдает за ними, прячась выше на склоне.

Женщине удалось запечатлеть, как 5 детёнышей играют друг с другом возле норы, а затем устремляются к матери, принесшей пойманную добычу.

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Jekaterina Rojaka

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