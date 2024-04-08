Фонд социального страхования: у вовлеченных в дополнительное пенсионное накопление есть три месяца на раздумье

По данным "Содры", в начале года уведомление о вовлечении в дополнительное пенсионное страхование получили 59 700 человек, 17 400 из них уже отказались от участия в дополнительном накоплении, а почти 300 подписали договоры с выбранной компанией.

Еще около 900 человек сами заключили договоры о дополнительном накоплении, несмотря на то, что в этом году их автоматически в систему не включали.

По данным "Содры", около 42 000 еще не приняли решение относительно участия в дополнительном накоплении. Они могут это сделать до 30 июня. Если до этого дня они ничего не сделают, то с 1 июля 2024 г. будут участвовать в системе пенсионного накопления второй ступени.