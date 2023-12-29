Фонд социального страхования сообщил, когда жители Литвы в января получат выплаты

"Содра" обращает внимание на то, что в декабре людям, воспитывающим детей до 2 лет, выплатили деньги и за ноябрь, и за декабрь, поэтому в январе они ничего не получат.

Между тем получатели пенсий, которые до сих пор получали пенсии на счета в банке 20–22 числа, в январе получат деньги 17–18 числа.

Выплаты

Пособия по безработице переведут 19 января, деньги на содержание детей - 25 января. Другие выплаты переведут в следующих интервалах: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 дней рабочих дней со дня подачи всех документов, по отцовству – в течение 5 рабочих дней после окончания отпуска по отцовству.

Пособия, выплачиваемые через кредитные учреждения жители получат 12 января, доставляемые на дом ("Литовская почта", Bastaras, Rausidas) – 10–26 января, выплачиваемые на почте – 10–26 января.

Выплата пенсионных аннуитетов намечена на 26 января.

Календарь выплаты пенсий