Фонд социального страхования сообщил, когда жители Литвы в января получат выплаты

"Содра" обращает внимание на то, что в декабре людям, воспитывающим детей до 2 лет, выплатили деньги и за ноябрь, и за декабрь, поэтому в январе они ничего не получат.
Между тем получатели пенсий, которые до сих пор получали пенсии на счета в банке 20–22 числа, в январе получат деньги 17–18 числа.
Выплаты
Пособия по безработице переведут 19 января, деньги на содержание детей - 25 января. Другие выплаты переведут в следующих интервалах: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 дней рабочих дней со дня подачи всех документов, по отцовству – в течение 5 рабочих дней после окончания отпуска по отцовству.
Пособия, выплачиваемые через кредитные учреждения жители получат 12 января, доставляемые на дом ("Литовская почта", Bastaras, Rausidas) – 10–26 января, выплачиваемые на почте – 10–26 января.
Выплата пенсионных аннуитетов намечена на 26 января.
Календарь выплаты пенсий
Пенсионеры получат деньги в зависимости от того, услугами какого банка или кредитного ведомства они пользуются:
Swedbank – 10, 11, 12 января,
Šiaulių bankas, Luminor (ранее DnB): жителям Вильнюсского, Шяуляйского, Алитусского регионов деньги переведут 9 января, Каунасского, Клайпедского, Мажейкяйского - 10 января, Мариямпольского, Шилальского, Утенского и Паневежского - 11 января,
SEB (клиенты Вильнюсского округа) - 9 января,
SEB, Medicinos bankаs, Citadele, Luminor bank (ранее Nordea) и другие кредитные ведомства – 10 января,
Наличными в отделениях "Литовской почты" – 10–26 января,
Доставка на дом: "Литовская почта", Bastaras, Rausidas – 10–26 января.
Те жители, которым пенсия первый раз была назначена после 29 февраля 2012 года и те, кому пенсии в декабре 2011 года или в сентябре 2012 г. платили в 27–28 дни, должны обратить внимание на то, что в Вильнюсском, Каунасском и Шяуляйском регионах пенсии выплатят 17 января, а в Клайпедском, Мариямпольском, Паневежском, Алитусском, Мажейкяйском, Шилальском, Утенском – 18 января.