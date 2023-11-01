Финансирование исторических зданий: Вильнюс оплатит реставрацию фасадов и балконов

"Вильнюс богат уникальной архитектурой, но время наложило на нее свой отпечаток, и многие исторические здания нашего города находятся в незавидном состоянии. Именно вид этих мест создает первое впечатление о столице, поэтому мы предлагаем помощь самоуправления в обновлении его культурного наследия. Я призываю жителей столицы воспользоваться этой поддержкой, чтобы и жить в исторических зданиях было комфортнее, и сохранить характер города", – говорит мэр города Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Новый порядок был утвержден Вильнюсским городским советом.

Как указывается в сообщении столичного самоуправления, с 2018 года на средства поддержки уже отреставрировано более 100 объектов культурного наследия, а также зданий или частей зданий в зонах культурного наследия. Ремонт балконов поддерживается с 2015 года, и за это время было отремонтировано более тысячи балконов.