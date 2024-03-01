Financial Times: Вильнюс попал в тройку наиболее перспективных городов Европы

Команда fDi Intelligence оценивала экономический потенциал, инновации и привлекательность, экосистема стартапов, рентабельность, показатели по прямым иностранным инвестициям исследуемых городов. Кроме того, комиссия назвала победителей в отдельных категориях и выбрала самый перспективный город Европы.

В отдельных категориях Вильнюс занял два призовых места – в сфере человеческого капитала и образа жизни занял 2 место, а в сфере экономического потенциала – 3. В сфере привлечения зарубежного капитала и дружественного окружения в отношении бизнеса - 5 и 6 места.

В общей категории средних городов будущего Вильнюс занимает третье место. Первое место досталось Вроцлаву (Польша), а второе - Цюриху (Швейцария).