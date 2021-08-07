Молодые люди живут в Северной Ирландии. Они приехали в Литву, где столкнулись с серьезным выпадом – из избили на улице на почве гомофобии.
"День был дождливым, но приятным, мы ездили в гости к моим родственникам в Жежмаряй. Когда мы вернулись в Вильнюс, к нам подошла девушка и спросила не радужные ли мы? "Я ничего не ответил, чтобы не напугать своего друга и продолжал говорить с ним по-английски. Сказал только, что надо спокойно идти в автобус, поскольку слышатся нотки ненависти.
Тогда к нам подошел молодой человек в военной форме и задал тот же вопрос, прибавив: не развращайте детей из наших семей!
Стало страшно. Я схватил Даррена за руку, мы побежали к первому попавшемуся автобусу и тут... Серия ударов и blackout. Когда я пришел в себя, увидел, что Даррена посреди улицы бьют втроем, напротив стоит троллейбус. Я бегу к этим смельчакам – опять blackout. Потом – полиция с улыбкой и полный useless, и т.д.
Когда насилием попирают мои права и права любимых мной людей, уже не смешно! Я не могу молчать. Хочу сказать, что влияние марша в защиту семей больше, чем мы можем подумать... Я считаю, члены нашей общины должны поостеречься возможных выпадов. Мы должны не молчать, а что-то делать", – писал исполнитель в фейсбуке.
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