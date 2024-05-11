Финал "Евровидения-2024" в Мальмё: Сильветср Белт выступил пятым

В знак протеста против этого решения некоторые исполнители не стали выходить на сцену во время представления участников на репетиции финального шоу 11 мая. А Bambie Thug из Ирландии не стала репетировать на сцене и свое финальное выступление. Сообщается о том, что перед трансляцией финала в прямом эфире Европейский вещательный союз вел интенсивные переговоры со многими национальными телекомпаниями.