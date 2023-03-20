- Как в РПЦ относятся к войне в Украине? Хоть кто-то из священников выражает свое несогласие войной в Украине?

- Во времена Третьего Рейха тоже были клирики, которые были несогласны с государственной идеологией. Они подвергались преследованиям, их ссылали в концентрационные лагеря. Некоторые из этих клириков живыми из лагерей не вышли. Но это были единицы, поэтому ответ на вопрос «с кем были церкви Германии в годы гитлеризма?» не может сводиться к упоминанию отдельных имен, тем более что эти люди никогда не претендовали на то, чтобы говорить от имени всей своей конфессии и церкви. Они говорили от своего личного имени. А вот их начальники очень смело заявляли, что они действуют от имени всей конфессии и всей своей многомиллионной паствы, от имени Христа и самого Господа Бога. В сегодняшней Русской Церкви тоже есть несколько имен священников, которые не смолчали. За это им честь и хвала. Но именно им, а не всей корпорации, которую возглавляют вовсе не они.

- В каких целях нынешние власти России используют РПЦ, священнослужителей и прихожан?

- Это еще вопрос – кто кого использует. Машина государственной пропаганды во многом была разогрета на церковном “бензинчике” в предыдущие десятилетия. Все штампы современной госпропаганды первоначально появились и обкатывались в церковных устах. В 90-е годы это казалось смелым протестом против правительства Гайдара-Чубайса-Немцова. Я и сам тогда так «партизанил». Но когда этот вдруг стало превращаться в государственный мейнстрим, я испугался этой метаморфозы и отошел… Ну, а поскольку телеэкран тиражирует тезисы популярного в 1990х годах петербургского митрополита Ионан Снычева (точнее – его спичрайтера Константина Душенова), то нельзя сказать, будто русская церковь среди прочих телезрителей стала обычной пассивной жертвой происходящего. Она является активным соавтором нынешних событий.

- Двадцать, тридцать лет… Фактически с момента распада Советского Союза?

- Тогда, когда распался СССР, советским священникам было очень важно доказать свою пользу, продемонстрировать, что они нужны. А, поскольку разговоры о Христе для большинства советских и постсоветских священников, чиновников и бизнесменов казались неинтересными, поэтому им оказалось легче заявить, что «церковь служила Отечеству».

В итоге появилась отчасти новая ситуация. В былые времена на врагов указывал государь, а церковные лидеры послушно заявляли - “да, государь, мы благословляем твой выбор; твои враги –враги Христа”. Сегодня же духовные риторы выступают целеуказателями, поясняя, кого и по каким мотивам считать врагами, а государство с этим соглашается и направляет свою огневую мощь против этих врагов, опознанных «духовным взором».

Масс-медиа и государство плачутся, что “настоящих” православных в Украине преследуют, что Запад внедряет чуждую систему ценностей, что геи вот-вот захватят власть во всем мире и заберут наших детей, и вот поэтому мы должны встать на защиту ценностей. Причем защищать их не примером своей праведной жизни и не добрым словом, а огнеметами «Солнцепек» и ядерными ракетами.

Война за ценности - это война за веру, это религиозная война. И такой статус ей придают именно церковные уста, которые 30 лет назад, быть может, не ожидали, что их «духовное сопротивление» приведет к аннигиляции Мариуполя и Артемовска.

- От идеи священной войны недалеко и до идеи богоизбранности России и ее народа.

- Не все пропагандисты свернут именно на эту дорожку. Есть еще и такой ряд: “в течение многих веков был единый, общехристианский мир, но потом Западная Европа ушла куда-то далеко по пути лже-прогресса, а мы остались такими, какими вы, европейцы, были раньше, и поэтому мы как староверы Европы сохраняем наши прежние общие ценности”. Российская пропаганда, направленная на внешний мир, в своей основе именно такая, она питает надежду на то, что всевозможные западные правые восстанут против либералов, скажут свое слово, и тогда всем станет понятно, что Владимир Путин на самом деле и есть лидер свободно-консервативного мира, так называемого морального большинства. Это мечта о Новом Интернационале, на этот раз не левом, а правом. Ну, в принципе, это идеология царя Николая Первого, который мнил себя гарантом всех европейских монархий и «устоев».

- Владимир Путин превращается в своих глазах в Мессию, который борется за искупление всего мира?

- Вполне может быть, что он на самом деле верит в свое мессианство. Характерная черта властвования Путина - он верит тем, кто ему докладывает, но при этом люди, которые доносят ему информацию, знают, что президенту нужна только та картина событий, которая согласуется с его собственными представлениями. Людей наказывают не за провалы в работе, а за доклады о неудачах.

Бывают самосбывающиеся пророчества, бывает и самопрограммирование. Ребенок может нарисовать ужасного дракона и сам его же испугаться. Очевидно, что нечто подобное и происходит в голове у Владимира Путина. Он нарисовал в своем воображении ужасный западный мир, который почему-то стремится уничтожить Россию и далее строит свои планы исходя из того, что это как будто и есть реальность.

- Патриарх Кирилл оправдывает войну и обещает отпущение грехов тем, кто пойдет воевать. Такие люди действительно могут рассчитывать на отпущение грехов?

- В православии и отчасти католичестве эта идея бродит не первое столетие, просто патриарх Кирилл высказал эту мысль более четко и внятно, чем его предшественники. Кирилл хочет оказаться нужным властям, поэтому он сам предлагает властям то, чего они не просили, доказывает свою полезность. Уверен, что в Генштабе никто не додумался попросить его об этом и вся затея с отпущением грехов - это личная инициатива Кирилла с целью выслужиться перед властями. Причем это далеко не последнее дно. Московские митрополиты в былые века отлучали от церкви врагов московского князя, причем налагали интердикт на целые города и княжества. Вполне может быть, что мы и из уст Кирилла услышим проклятия в адрес противной стороны. Хотя стоит отметить, что в начале этого Великого Поста он совершил «чин Торжества Православия» без ритуальных анафем в адрес древних еретиков.

- Кому служит патриарх Кирилл – богу, Путину, своему властолюбию?

- Думаю, что любой психолог-религиовед скажет, что патриарх служит тому богу, которого он себе же и создал по своему образу и подобию.

- В таком случае это, видимо, какой-то очень особенный Бог, далекий от милосердия и сострадания.

- Кирилл верит в того Бога, который, как он верует, назначил его своим наместником на Земле, делегировал право говорить от божьего имени и это… делает Кирилла бесстрашным в плохом смысле этого слова. Напомню, что в древнерусской литературе слово “бесстрашный” иногда употреблялось как негативная характеристика: князь мог быть настолько бесстрашным, что не боялся ни людей, ни даже Бога.

- Раз не боялся ни Бога, ни людей, значит мог идти на любые преступления?

- Конечно, раз у него свой карманный бог. Как говорилось в песне из фильма «Генералы песчаных карьеров» - «а вы все молитесь своим богам, и ваши боги все прощают вам» .

- Владимир Путин, как и патриарх Кирилл, “бесстрашный”?

- У меня нет никаких оснований считать Путина религиозным человеком, поэтому приписывать ему наличие страха перед Божьим гневом было бы странно.

- Тем не менее мы видим, что Путин посещает храм.

- Вполне возможно, что время на стояние в храме тратит его двойник. А есть ли у самого Путина потребность молится или ему это посоветовали его политтехнологи и пиарщики, этого я не знаю. Наличие хоть какой-то эмпатии не входит в комплектацию советских чиновников и политиков.

- “Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут”, – заявил Путин и вслед за ним эту фразу повторяют российские журналисты и блогеры. Понимают ли они, что на самом деле кроется за этой фразой?

- Может быть тогда, когда Путин впервые ее произносил, это было просто острое словцо, но сейчас это фраза превращается в догмат, чтобы во время войны обезболивать протест совести гарантиями загробного блаженства. В советском кинофильме гвардейцы кардинала распевали: “его высокопреосвященство нам обещал на небе райское блаженство”. Очень жаль, что нынешние проповеди иерархов РПЦ скатились до уровня варьете.

- Российские политики и чиновники часто заявляют, что все, кто противостоит Москве, это “сатанисты, слуги дьявола”. Чего при помощи таких обвинений добиваются в Кремле?

- Обращаясь к языку исламских экстремистов, Путин пытается создать новый интернационал, объединить радикальных христиан и радикальных сторонников ислама. Дать им всем общий предмет ненависти, использовать их стремление разрушить нынешний буржуазный мир. Этот язык ненависти совсем не нов, и он опасен, потому что может найти и находит своего потребителя, поэтому неслучайно кадыровским воинам отведена столь важная роль в специальной военной операции. Ну, или в ее пиаре.

- Российско-украинская война сопровождается кровопролитием и насилием по отношению не только к военным, но и гражданским. Откуда у российских солдат столько жестокости?

- Даже позднесоветская школа пропаганды много делала для очеловечивания образа врага. Был некий социальный эксперимент эпохи перестройки, когда советского человека пробовали приучить к мысли, что нужно позитивно мыслить, отказаться от психологии осажденной крепости, нужно быть терпеливыми и толерантными, мыслить правовыми категориями. Этот либеральный проект показался не симпатичным для очень многих постсоветских обывателей. И это видно по тому, что в 90-е годы стали весьма популярны уходы славян в различные исламские или неязыческие кружки и секты, и именно потому, что новая вера давали им право на ненависть. То есть люди проходили мимо христианства, мимо гуманистического атеизма, искали такую идеологию, которая оправдывала бы их ненависть. Изжить зверя из человека это задача на десятилетия, для этого требуется постоянная забота, усилия всего общества. У нас это упустили, более того, значительная часть общества активно разжигала противоположный процесс. Люди устали казаться приличными.

- Чем бы ни закончилась война, что ждет РПЦ, ее паству и Россию?

- Ничего страшного. Ведь церковь в России существует на деньги атеистов, то есть тех людей, которым церковь нужна, быть может, максимум три раза в их жизни: крестить ребенка, обвенчаться и быть отпетым. Это базовый продукт, и он всегда будет востребован, другое дело, что может сложнее будет выступать и врать перед неконтролируемой, например, студенческой аудиторией, о том, что церковь является неизменным и единственным нравственным компасом.

Патриарх Кирилл низводит православную церковь к уровню племенной религии. Не случайно, буквально несколько дней назад он в проповеди прямо обратился исключительно к русским. Это не первый случай, когда церковь проходит путь от мировой религии к уровню племенной церкви.

- Хорошо, что ждет Русскую Православную Церковь в конце пути к племенной церкви?

- Русская Православная Церковь превратится в церковь только и исключительно для одного народа. За пределами Российской Федерации РПЦ потеряет свое влияние и фактически исчезнет.