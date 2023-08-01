Филиал Центральной поликлиники переедет в новое здание

"Мы видим, что филиал Центральной поликлиники на ул. Пилимо, 56, сейчас не отвечает требованиям к современным медучреждениям, поэтому его переведем в обновленное здание на ул. Кауно. Это решение поможет улучшить качество предоставляемых услуг", – сказала вице-мэр столицы Симона Белюне.

Проектирование займет 1,5 года и обойдется в 215 000 евро.

"Во время реконструкции больше всего внимания уделим внутренней части здания, приспособим его для потребностей поликлиники. Там будут обновленные кабинеты, процедурные, лаборатории" – сказал представитель Вильнюсской компании по развитию Лауринас Казараускас.