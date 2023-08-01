01 августа 2023 г. 11:48

Филиал Центральной поликлиники переедет в новое здание

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: V. Samkaus nuotr., "Facebook"
В июле 2023 года был подписан договор о покупке услуг по проектированию здания на ул. Кауно, 3 в Вильнюсе (сейчас там находится Вильнюсский центр социальных услуг). После обновления здания сюда переедет филиал Центральной поликлиники. Услуги по проектированию предоставит ЗАО Aplan, пишет madeinvilnius.lt.

"Мы видим, что филиал Центральной поликлиники на ул. Пилимо, 56, сейчас не отвечает требованиям к современным медучреждениям, поэтому его переведем в обновленное здание на ул. Кауно. Это решение поможет улучшить качество предоставляемых услуг", – сказала вице-мэр столицы Симона Белюне.

Проектирование займет 1,5 года и обойдется в 215 000 евро.

"Во время реконструкции больше всего внимания уделим внутренней части здания, приспособим его для потребностей поликлиники. Там будут обновленные кабинеты, процедурные, лаборатории" – сказал представитель Вильнюсской компании по развитию Лауринас Казараускас.

Здание на Пиломо, 56, после переезда поликлиники планируют продать.

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