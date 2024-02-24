Фигуристка Рид подала заявление на получение литовского гражданства

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Allison Reed
Allison Reed
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
В пятницу фигуристка Эллисон Рид подала в Департамент миграции официальное ходатайство о предоставлении ей литовского гражданства в порядке исключения.

"Это правда, сегодня в Вильнюсе я подала заявление на получение литовского гражданства. Это действительно важный день, я долго этого ждала и очень рада. Надеюсь, все пройдет гладко", - подтвердила в пятницу Рид.

Пресс-представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас отметил, что ведомство намерено проверить документы Рид в ближайшие месяцы.

"Документы приняты. Теперь есть установленный законом срок в 3 месяца для проверки предоставленной информации. Дальше вся информация и документы пойдут в Комиссию по делам гражданства", - сказал Пукинскас.

Напомним, что американская фигуристка Рид, завоевавшая в январе бронзовую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию, подала новое заявление о предоставлении ей литовского гражданства в порядке исключения.

После достижений пары фигуристов в общественном пространстве и социальных сетях появились призывы предоставить Рид гражданство. 16 января президенту Науседе было направлено обращение 34 членов Сейма с просьбой предоставить фигуристке гражданство.

Рид уже дважды обращалась к президенту Науседе с просьбой предоставить ей литовское гражданство в порядке исключения. В последний раз это помешало паре принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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