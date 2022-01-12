Фиаско министра охраны окружающей среды: парламент не принял поправки к закону о налоге на авто

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Парламент Литвы 12 января не принял к рассмотрению проекты закона, в которых предлагалось отказаться от налога на регистрацию авто и ввести ежегодный налог на автомобили.
Simonas Gentvilas
Simonas Gentvilas
© DELFI / Andrius Ufartas

За рассмотрение проектов проголосовали 42 депутата, против – 35, еще 15 воздержались.

"Проблема остается, загрязнение природы транспортом растет, оно убивает, оно грозит нам тысячными санкциями. Мне кажется, что те, кто аплодировал <...> должны понять - проблема остается", – сказал после голосования министра охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.

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Депутаты решили, что министерство должно усовершенствовать реформу. За такое решение проголосовали 74, против – 24 депутата.

Напомним, что новый налог должен был вступить в силу с 2023 года и в полном объеме начал бы действовать в 2025 году. Намечается, что поступления от него ежегодно составят около 170 млн евро.

Министерство окружающей среды сообщало, что каждый второй водитель (54%) будет платить налог на выхлопы в размере не более 100 евро. Средний налог составит 138 евро (с учетом льготы, которая будет действовать в 2023-2024 гг).

Налог должен вступить в силу 1 января 2023 года, однако все владельцы автомобилей, которые облагаются налогом, до конца 2024 года будут платить льготный тариф налога в размере 50%.

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