Февральский опрос: на верхушке рейтинга возможного премьера появился новый лидер

Лидером рейтинга остается оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы. В январе за нее планировали голосовать 16,2%, а в феврале 14,9% участников опроса.
На втором месте - Союз отечества-Христианские демократы Литвы. И в январе и в феврале за них голосовали бы 10,7% участников опроса.
Третье место занимает Литовский союз крестьян и зеленых - 7,7% в феврале и – 7% в феврале.
Далее идет Движение либералов. За них в январе голосовали бы 5,8%, в феврале – 5,9% респондентов.
На пятом месте – оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы" - 6,9% в январе и 5,6% в феврале.
Партия Ремигиюса Жемайтайтиса "Заря Немана" в январе получила бы 4,2%, а в феврале 4,5% голосов.
За ней идет Партия свободы. В январе за нее голосовали бы 4%, в феврале – 3,8% респондентов.
На последней строке рейтинга - Партия труда: 2,1% в январе и 3,2% в феврале.
Остальные партии набрали бы меньше 2% голосов. Их в опросе объединили под названием "Другая партия". За "другую партию в январе голосовали бы 11%, а в феврале – 14% участников опроса.
7,5% участников опроса в январе и 11% в феврале не голосовали бы вообще. В январе 21,8%, а в феврале 19,4% не ответили на вопрос.
По традиции участников опроса спрашивали, кто, по их мнению, больше всего подходит на роль премьер-министра.
В феврале первую строку рейтинга заняла лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте - 9,8% в январе и 10,3% - в феврале.
На втором месте - действующий премьер Ингрида Шимоните - 11,2% в феврале и 9% в январе.
Третье место – лидер демократического движения "Во имя Литвы", бывший премьер Саулюс Сквернялис - 7,3% в январе и 6,1% в феврале.
Далее лидер депутат, экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига - 3% в январе и 4,1% в феврале.
Пятое место –обвиняемый в антисемитизме депутат Ремигиюс Жемайтайтис - 2,8% в январе и 3,9% в феврале.
Далее идет лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен - 4,2% в январе и 3,7% в феврале.
Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс занимает седьмое место - 4% в январе и 3,5% в феврале.
Восьмой и девятый - лидер демократического союза "Во имя Литвы" и депутат Альгирдас Буткявичюс - в январе 2,3%, в феврале 3% респондентов.
За ними идет лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис - в январе 2,1%, в феврале - 2,4% участников опроса.
Последний в рейтинге министр обороны Арвидас Анушаускас - в январе 2,3%, в феврале – 2,2% участников опроса.
Оценка правительства
По традиции респондентов просили оценить деятельность правительства Литвы. Положительно или скорее положительно деятельность правительства в январе оценили 25,5% участников опроса, а в феврале – 27,1%. Скорее отрицательно или отрицательно правительство оценил 65,6%, а в феврале – 63,7% участников опроса.
В январе 8,9%, а в феврале – 9,2% не знали, как оценить работу правительства.