Февраль в Литве начнется с незимней и неприятной погоды

Осадков не ожидается. Утром во многих районах будет ниже нуля, прогнозируют гололед. Ветер успокоится до 5-10 м/с. Днем будет 1–5 градусов тепла.

В среду ночью усилится действие циклона. На западе ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем небольшие осадки уже возможны во многих районах. Усилится западный ветер, у моря порывы будут достигать 15-17 м/с. Днем будет 1-6 градусов тепла.

Последний месяц зимы начнется с незимней погоды. Ожидается сильный ветер. Ночью порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. На западе Литвы появятся серые облака, местами ожидаются смешанные осадки. Ночью будет около 0. Днем ветер усилится до 15-20 м/с. В большинстве районов прогнозируют осадки. Днем будет 0-5 градусов тепла.