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Один из организаторов акции Мартинас Пуйдокас распространил видео, на котором сообщает, что на автомагистрали около Крижкальниса формируется большая колонна медленно едущих тракторов.
Kelių blokada
Kelių blokada
© Asm. albumo nuotr.

Вероятно, на магистрали начнут формироваться огромные заторы.

С 15 ч. Минсельхоз проводит пресс-конференцию, на которой расскажут о распределении помощи молочным хозяйствам.

По сведениям Delfi, решено не давать денег крупным хозяйствам, которые пока работают прибыльно.

"Поскольку премьер-министр не удосужилась прийти на митинг (имеется в виду митинг у парламента 23 марта), фермерам самим пришлось к ней идти, поэтому люди разозлились", - сказал Пуйдокас.

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Будут ли подобные акции в других местах, он не знает.

Пока на автостраде находится 10 тракторов.

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