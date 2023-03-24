Вероятно, на магистрали начнут формироваться огромные заторы.

С 15 ч. Минсельхоз проводит пресс-конференцию, на которой расскажут о распределении помощи молочным хозяйствам.

По сведениям Delfi, решено не давать денег крупным хозяйствам, которые пока работают прибыльно.

"Поскольку премьер-министр не удосужилась прийти на митинг (имеется в виду митинг у парламента 23 марта), фермерам самим пришлось к ней идти, поэтому люди разозлились", - сказал Пуйдокас.

Будут ли подобные акции в других местах, он не знает.

Пока на автостраде находится 10 тракторов.