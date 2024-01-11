Фермеры "воюют" с министром: полиция не пропустила колонну тракторов в Шилуте

Формально это не было митингом или акцией протеста, но полиция остановила фермеров у въезда в город и заблокировала въезд в Шилуте. В социальных сетях в четверг появились видео, на которых видно, что фермеров на тракторах в Шилуте не впустили.
"В Шилуте полиция стала виновницей заторов и парализовала движение на ул. Рамучу. Фермеры ехали неорганизованно – по 1-2 на встречу с министром, но полиция перекрыла дорогу", – писал Ричардас Лекавичюс, который поделился видео.
Литовский сельскохозяйственный совет пояснил ситуацию так: "Литовский сельскохозяйственный совет поддерживает фермеров Шилуте и законными способами пытается разрешить ситуацию. Есть признаки того, что фермеров заранее пытаются сделать виноватыми в том, в чем они не виновны. В правовой и демократической стране у людей есть конституционные права. От заявлений людей, не связанных с фермерами, мы заранее отмежевываемся!"
Было сказано, что фермеры на встречу с министром ехали на сельскохозяйственной технике, но в город их не пустили.
Сами фермеры заявили, что в их отношении составили протоколы об административных правонарушениях.
Представитель Комиссариата Таурагского округа Лина Банене сказала, что акция была неспокойной.
"В Шилуте было неспокойно, было много информации в публичном пространстве, составлены два протокола в связи с унижением чести и достоинства стражей порядка. Подозреваемые были задержаны, помещены в служебный автомобиль, там составили протоколы, после этого подозреваемых отпустили. Сейчас полиции там нет. Движение было ограничено на въезде в город, габаритную технику в город не впустили, эти водители могли участвовать в потенциально незаконной акции", – сказала она.
Напомним, что Навицкас в Шилале встречался с районной администрацией и фермерами в 14 ч. По данным полиции, разрешение на акцию протеста было выдано.
Напомним, что 8 января по всей Литве протестовали фермеры и жгли костры, они пытались обратить внимание политиков на проблемы в секторе сельского хозяйства. В акции участвовали 8000 фермеров.Сообщалось, что фермеры намерены приехать на акцию протеста в Вильнюс 23–26 января.