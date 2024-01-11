Фермеры "воюют" с министром: полиция не пропустила колонну тракторов в Шилуте

Формально это не было митингом или акцией протеста, но полиция остановила фермеров у въезда в город и заблокировала въезд в Шилуте. В социальных сетях в четверг появились видео, на которых видно, что фермеров на тракторах в Шилуте не впустили.

"В Шилуте полиция стала виновницей заторов и парализовала движение на ул. Рамучу. Фермеры ехали неорганизованно – по 1-2 на встречу с министром, но полиция перекрыла дорогу", – писал Ричардас Лекавичюс, который поделился видео.

Литовский сельскохозяйственный совет пояснил ситуацию так: "Литовский сельскохозяйственный совет поддерживает фермеров Шилуте и законными способами пытается разрешить ситуацию. Есть признаки того, что фермеров заранее пытаются сделать виноватыми в том, в чем они не виновны. В правовой и демократической стране у людей есть конституционные права. От заявлений людей, не связанных с фермерами, мы заранее отмежевываемся!"