Фермеры в четверг могут приехать к зданию парламента на тракторах

На митинг приедут не только владельцы молочных хозяйств, но и фермеры других секторов.
Митинг молочников поддерживает и ассоциация зерноводов. Ее представители также будут участвовать в митинге 23 марта.
Ситуация в сфере сельского хозяйства быстро ухудшается, поэтому стоит вопрос будущего не только молочного сектора, но и сектора зерноводства, свиноводства, овощеводства, птицеводства и др.
Представители сферы сельского хозяйства требуют пересмотра Национальной стратегии сельского хозяйства, отказа от более жестких требований, нежели установленные ЕС.
"Литовская ассоциация зерноводов примет участие в митинге, организует автобусы из Кедайняйского, Пасвальского, Радвилишкского и Мажейкяйского районов. Итак, – пора сказать СТОП разрушению сельского хозяйства в Литве!", - сказано в комментарии
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минфин Литвы представил налоговую реформу, увеличатся налоги для самозанятых
После долгого молчания министр финансов Литвы...
Эфир Delfi: главная сенсация выборов - знакомимся новым мэром, и как война изменила оборону Литвы?
Впервые почти за 30 лет мэром Вильнюсского района стал...
Премьер Литвы встретилась с Вселенским патриархом Варфоломеем - подписано соглашение
Премьер-министр Ингрида Шимоните во вторник...
Синоптик: будет тепло, но есть и плохие новости
Согласно предварительному прогнозу, в Литву должно...
Цены на бензоколонках меняются: водители дизельных автомобилей смогут вздохнуть свободнее
С начала войны в Украине дизельное топливо в Литве...